Kilis'te seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,

Çevre yolunda sabaha karşı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 AAD 508 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü, yol kenarına park ettiği aracı terk etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.



