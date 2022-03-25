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Kilis'te seyir halindeki tır yandı (Kilis Haberleri)

Kilis'te seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 14:54

Kilis'te seyir halindeki tır yandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Halil Tekiner idaresindeki 63 TH 340 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun 17'nci kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracını terk etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.


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