Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 13:04
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta yaşayan Abdurrahman, Dursun, Abdulsamet, İbrahim Halil, Yağmur ve Muhammet Ali Yıldırım ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tutlu Sokak'ta ikamet eden Hamide Alkan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yıldırım ailesi ile Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazdan etkilenen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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