Kilis'te tartışma kanlı bitti
26.11.2025 12:46
AA
Kilis'te M.B. isimli adam, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyünde İbrahim Tilki ile M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, av tüfeğiyle İbrahim Tilki'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı M.B, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
