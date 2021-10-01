Kilis'te tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 11:47
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
Mehmet Akif E'nin (25) kullandığı 06 FY 1056 plakalı tır, Kilis Hatay kara yolu Gülbaba köyü mevkisinde, Nihad A. (46) idaresindeki 79 AAP 065 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ve Muhammet Abu Zeytun yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
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