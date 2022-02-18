Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı

Haberler - Kilis Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 14:36
Kilis Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 84,28 gram sentetik uyuşturucu, 135,12 gram esrar, 31 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F, M.H, S.K, M.Y. ve İ.H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.Y. ve A.M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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