Kilis'te zincirleme kaza: Beton mikseri devrildi
05.11.2025 15:51
Anadolu Ajansı
Kilis'te üç araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza nedeniyle beton mikseri yol kenarına devrildi.
Kilis-Hatay kara yolunun 20'nci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
A.K.'nın kullandığı kamyon, E.Y.'nin kullandığı beton mikseri ve M.K.'nın idaresindeki TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri, yol kenarına devrildi.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda hasar oluşurken, lazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
