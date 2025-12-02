Kilis'teki trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı.

