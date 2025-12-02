Kilis'teki trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı
02.12.2025 14:56
DHA
Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 5'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde trafik kazası meydana geldi.
A.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç ile M.V.B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
5'İ AĞIR YARALI
Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
