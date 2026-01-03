Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi. Altın sarısı lezzete talep bitmiyor

Kilis'e özgü lezzetlerden biri olan gerebiç, özellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilse de artan talep sayesinde 12 ay boyunca satışa sunuluyor. Yaklaşık 40 yıldır gerebiç ustalığı yapan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini belirtti.

Yeşilbahçeci, "Bu mesleği babamdan öğrendim. Şimdi de oğlum yetişiyor. Gerebiç; irmik, un ve Kilis'in halis zeytinyağı ile yapılıyor. İçerisindeki boz fıstık, gerebiçe asıl tadını veriyor. Gerebiç, Ürdün'den bu tarafa gelmiş bir lezzettir ve Mersin'deki ‘kerebiç' olarak bilinen ürünle hiçbir alakası yoktur" dedi.

TALEP ÇOK FAZLA

Mehmet Uğur Yeşilbahçeci'nin oğlu Ahmet Can Yeşilbahçeci ise "Gerebicin fıstıklı ve cevizli olmak üzere her çeşidi mevcut. Talep oldukça fazla'' şeklinde konuştu.

Gerebiç, Kilis'in yanı sıra Gaziantep ve Hatay'da da popüler bir tatlı.

OSMANLI'DAN GELEN LEZZET

Bu yöresel lezzetin, Muhammed Bin Mahmut Şirvani’nin 15. yüzyılda yazdığı "Osmanlı Mutfağı" adlı kitabında yer aldığı da ifade ediliyor.