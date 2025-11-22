Otomobil bisiklete çarptı: 18 yaşındaki genç öldü
22.11.2025 13:12
AA, DHA
Kilis'te otomobilin çarptığı 18 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti.
Kilis'te B.U. yönetimindeki otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M.'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.M., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
