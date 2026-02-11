Zeytinyağıyla tüketildiğinde daha faydalı oluyor. Kışın favori lezzeti oldu
11.02.2026 11:43
Zahter, Kilis halkının favori lezzetleri arasında yer alıyor.
Kilis mutfağının asırlardır değişmeyen lezzetlerinden biri olan zahter, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.
Şifa deposu olarak bilinen zahter, içerdiği doğal ürünlerle vücut direncini artırıyor. Zahterin Kilis'te atadan kalma bir karışım olduğunu söyleyen usta Yakup Zahteroğlu, geleneksel lezzetin özellikle kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.
Zahterin içeriğinde leblebi, menengiç, karpuz çekirdeği, tarhana, kavurga, susam (küncü), rezene, kişniş, kekik, yer fıstığı, sumak, toz biber ve kimyon gibi ürünler yer alıyor.
Eskiden makine olmadığı için tüm malzemelerin dibekte dövüldüğünü anlatan Zahteroğlu, ‘’Yıl sonunda veya yılbaşında yapılan zahter, özellikle kışın daha lezzetli olur" dedi.
‘’VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR''
Zahterin en önemli özelliklerinden birinin zeytinyağıyla çiğ tüketilmesi olduğunu vurgulayan Zahteroğlu, "Sabah aç karnına zeytinyağına bandırılıp yenir. Bu şekilde tüketildiğinde vücut direncini artırır. Genellikle kış yiyeceğidir ama yazın da ekmek arası yiyenler var" diye konuştu.
YASAL UYARI
KILIS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KILIS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.