Kimyasal yüklü araçtan yola sülfürik asit döküldü. Cadde trafiğe kapatıldı

Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Bursa ’ya kimyasal madde taşıyan araç yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağı açıldı. Dorsedeki 4 varilin yola düşmesiyle içindeki sülfürik asit yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tehlikeli kimyasal nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Cadde araç ve yaya geçişine kapatılarak müdahale çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Öte yandan yapılan çalışmaların ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

SÜLFÜRİK ASİT NEDİR?

Sülfürik asit (H₂SO₄), halk arasında bilinen adıyla zaç yağı veya akü asidi, renksiz, şurup kıvamında (viskoz), kokusuz ve aşındırıcı (korozif) özellik gösteren güçlü bir mineral asit.

Ortamdaki suyu ve organik maddelerin bünyesindeki suyu çekme özelliğine sahip. Bu nedenle ciltle temasında ciddi yanıklara, gözle temasında kalıcı hasara yol açıyor.