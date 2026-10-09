Kimyasal yüklü araçtan yola sülfürik asit döküldü. Cadde trafiğe kapatıldı
09.10.2026 11:16
Yolun trafiğe kapatılmasının ardından ekipler müdahaleye başladı.
Bursa’da kimyasal madde taşıyan aracın dorsesindeki 4 varilin yola devrilmesiyle sülfürik asit caddeye saçıldı. Temas halinde ağır yanıklara neden olabilen asit nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Olay, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Bursa’ya kimyasal madde taşıyan araç yokuş çıktığı sırada dorsenin kapağı açıldı. Dorsedeki 4 varilin yola düşmesiyle içindeki sülfürik asit yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Cadde araç ve yaya geçişine kapatılarak müdahale çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Öte yandan yapılan çalışmaların ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.
SÜLFÜRİK ASİT NEDİR?
Sülfürik asit (H₂SO₄), halk arasında bilinen adıyla zaç yağı veya akü asidi, renksiz, şurup kıvamında (viskoz), kokusuz ve aşındırıcı (korozif) özellik gösteren güçlü bir mineral asit.
Ortamdaki suyu ve organik maddelerin bünyesindeki suyu çekme özelliğine sahip. Bu nedenle ciltle temasında ciddi yanıklara, gözle temasında kalıcı hasara yol açıyor.