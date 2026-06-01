Kına gecesinde kan aktı: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Hakkari 'de kına gecesi karakolda bitti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Yeşilçeşme Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinde meydana geldi.

Gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada iki kişi bıçakla, altı kişi taş ve sopalarla yaralandı.

İhbarla olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken; yaralılar, ambulans ve araçlarla Çukurca ve Hakkari devlet hastanelerine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.