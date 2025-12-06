Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Keskin ilçesinde ikamet eden M.İ. (52) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evin her bölümünü ayrıntılı şekilde arayan ekipler, mutfaktan depo bölümüne, bahçeden eklenti alanlara kadar tüm noktaları tek tek inceledi. Yapılan aramalar neticesinde, bir koli içerisinde plastik kutularda muhafaza edilen toplam 8 bin 252 adet sentetik ecza hapı ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve bir av tüfeği de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.