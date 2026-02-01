3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılar var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen nedenle kaza yaptı. İki otomobil ve üç tekerlekli bisiklet kazaya karıştı.

Otomobil ve bisikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazaya arkadan gelen otomobilde dahil olarak demir korkuluklara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, tedavinin devam ettiği açıklandı.