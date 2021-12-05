Amcasının oğlunu vurdu, evini ateşe verdi

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 23:02 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 23:06
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de ateşe verdi.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında S.B, üzerinde bulunan tabancayla Y.B'ye ateş etti, daha sonra Y.B'nin evini yaktı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elinden yaralanan Y.B, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı.
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