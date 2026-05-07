Denetimden kaçmak isterken 83 bin lira ceza yedi
07.05.2026 20:27
Kırıkkale'de dron denetiminden kaçmak için ters şeride giren, sonra da yaya kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücüye 82 bin 718 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü, aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü, aracını park edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı.
O anları dronla takip eden polis, sürücüyü yakaladı.
Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’ ve ‘Yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak’ suçlarındın toplam 82 bin 718 lira cezai işlem uygulandı.
