Dolmuştaki kavgada 20 yaşındaki genci maket bıçağıyla yaraladı
01.03.2026 16:13
Maket bıçağı ile yaralanan genç Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırıkkale'de dolmuşta tartıştığı 20 yaşındaki genci maket bıçağı ile yaralayan kadın gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir dolmuşta henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. İddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında tartışma başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.'yi elinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
