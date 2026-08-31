Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün 4 kişiyi yaraladığı kazaya 250 bin lira ceza
31.08.2026 08:38
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi.
S.K. yönetimindeki otomobil, E.U. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü E.U. ile yolcular S.U., G.U. ve M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde S.K.'nın 1,78 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye trafik ihlallerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.
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