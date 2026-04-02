Erkek arkadaşıyla bebek sahibi oldu, kardeşleri hastaneyi bastı

Kırıkkale'de yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanışan F.G. (31) ile erkek arkadaşı Ö.O. (30), bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Bu ilişki nedeniyle kadın ile kardeşleri arasında husumet başladı.



Kadının dünyaya getirdiği bebeğin babasının da erkek arkadaşından olduğu öğrenildi. Husumet, Ö.O.'nun yeni doğan bebekle çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından yeniden alevlendi.

HASTANEDE BIÇAKLI SALDIRI



Paylaşımı gören kadının kardeşleri P.G. (29), İ.G. (26) ve E.G. (35), Kayseri'den Kırıkkale'ye geldi. E.G.'nin araçta beklediği, hastaneye giren P.G. ile İ.G.'nin ise F.G. ile Ö.O.'yu bıçakla yaraladı. Hastane polisi, 2 şüpheliyi kısa sürede olay yerinde gözaltına aldı.

Olayın ardından kaçan E.G. ise polis ekiplerince Kırşehir'de yakalandı. Şüphelinin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



“NAMUS, ŞEREF İÇİN YAPTIM”



Kadının kardeşlerinden İ.G., hastane çıkışında gazetecilere saldırıyı, "Namusum için, şerefim için, başka bir şey için değil" sözleriyle savundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 kardeş hakkında Cumhuriyet savcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatıldı.



Öte yandan, anne ile bebeğin hayatını kaybettiği yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen bazı internet haber siteleri hakkında da adli süreç başlatıldı. Söz konusu paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında inceleme yürütüldüğü öğrenildi.