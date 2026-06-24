İmha sahasındaki patlamada hayatını kaybedenler Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı

Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde Bedesten Depolama ve İmha Tesisi’nde 3,5 inçlik bir roket mühimmatının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, patlayıcı madde uzmanı Turan Göl (48) ile tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş (30) yaşamını yitirmişti.

Göl ve Duruş’un cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İdris Tayyip Duruş için, Ahmet Efendi Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınları katılırken, yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Cenaze namazının ardından Duruş, Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Duruş'un evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Göl'ün cenazesi de memleketi Çankırı'ya getirildi.

Turan Göl'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşındı.

Göl'ün naaşı cenazesi Uluyazı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Turan Göl'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.