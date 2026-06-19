Keskin Belediye Başkanvekili Gürsel Demirel oldu
19.06.2026 12:10
Gürsel Demirel
Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel başkanvekili seçildi.
Kırıkkale'de rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde oylama yapıldı.
Belediye binasında basına kapalı gerçekleştirilen Keskin Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden AK Parti'li Gürsel Demirel ile CHP'li Ayhan Şakar, belediye başkanvekilliğine aday oldu.
Yapılan seçimde 7 oy alan Gürsel Demirel belediye başkanvekili seçildi, Şakar 1 oyda kaldı, 1 oy ise boş çıktı.
Demirel; seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seçimi siyasi partiler olarak değil, meclis üyeleri arasında yaptıklarını söyledi.
Üyelerin teveccühüyle görevin kendisine verildiğini belirten Demirel, "Hepsine teşekkür ediyorum. Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yargılama sonunda Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
İçişleri Bakanlığı da 11 Haziran'da Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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