Kırıkkale Yahşihan'da narkotik denetimi yapıldı
21.11.2025 09:31
İHA
Kırıkkale'de yapılan narkotik uygulamasında araçlar durduruldu. Uygulamada köpek destekli arama gerçekleştirdi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda narkotik denetimi gerçekleştirildi.
Uygulamada narkotik köpeği eşliğinde şüpheli görülen araçların bagaj, koltuk arası ve diğer bölmeleri detaylıca arandı.
Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile GBT kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri ise araçların ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini inceledi.
Toplum huzuru için yapılan uygulamaların devam edeceği de bildirildi.
