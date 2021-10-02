Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 02.10.2021 - 22:19
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, A.E.K. idaresindeki 03 VA 315 plakalı otomobil, Osmangazi mahallesi Çevrealtı caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerle çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B, S.U, N.K, U.C.G. ve E.K, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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