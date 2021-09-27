Kırıkkale'de devriye gezen atlı jandarma birlikleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:10
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Atlı birlikler, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yahşihan ilçesi Obaköy ve Yeşil Vadi ile Keskin ilçesi Çeşnigir Köprüsü mesire alanlarında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her gün önleyici devriye görevi icra ediyor.
Geçen hafta kentteki görevlerine başlayan atlı birlikler, 3 Ekim'e kadar devriye faaliyetlerine devam edecek.
Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlar ile turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Aileler, sık sık atlı birliklerle fotoğraf çektirerek hayvanlarla ilgilendi.
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