Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 17:34
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, özel bir firma bünyesinde çalışan Esalettin Karartı, Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın su gideri borusunu döşediği sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.
Karartı'nın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılan işçi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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