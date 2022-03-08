Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 08.03.2022 - 16:53
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Güldüren Y. (59), Hacıbey TOKİ Konutları'ndaki apartmanın bahçesinde gezdiği sırada dengesini kaybederek 2,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Güldüren Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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