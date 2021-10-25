Kırıkkale'de iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 12:13
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyü yakınlarında yüksek hızlı tren şantiyesinde çalışan Ahmet İnanır (56), tünelde iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
Yaralanan İnanır, diğer işçilerin yardımıyla şirkete ait araçla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırıkkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.