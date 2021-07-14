Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 17:03
Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırıkkale'de merkeze bağlı Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlisi, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya tahta merdivenle inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, daha sonra köpeği sahibine teslim etti.
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