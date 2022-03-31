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Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı (Kırıkkale Haberleri)

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Haberler - Kırıkkale Haberleri Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 13:08

Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Oğuzhan Yıldırım idaresindeki 71 BF 174 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Şerife (30), Nadiye (82) ve Aynur Yıldırım (56) ile Binnur Kökver (45) yaralandı.

Olay yerindeki müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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