Kırıkkale'de sahte polis oyunuyla binlerce liralık dolandırıcılık

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendini polis olarak tanıtan kişinin, isimlerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söylemesi üzerine A.R, 100 bin, Y.S. ise 220 bin lirasını ikametlerine gelen dolandırıcıya verdi.



Dolandırıldıklarını anlayan 2 kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgedeki güvenlik ve KGYS kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.



Kent merkezinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

