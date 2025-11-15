Kırıkkale'de trafik kazasında araç sulama kanalına devrildi
15.11.2025 14:14
DHA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.D. yönetimindeki otomobil ile İ.G.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada, sürücü ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yapılan ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
