Kırıkkale'de traktör römorkuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale Haberleri - Anadolu Ajansı,

Davut Kurt idaresindeki 71 DS 221 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında aynı yönde seyreden Mustafa Turgut'un kullandığı 71 AU 863 plakalı traktörün römorkuna çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan Osman Çetinkaya ile yabancı uyruklu Abbas Jafari, Ali Mohammad ve Aziz Ahmad yaralandı.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazanın ardından yola savrulan römorktaki tahtalar ise kara yolları ekiplerince temizlendi.

