Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.



Operasyonda, 7,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan 14'ü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

