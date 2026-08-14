Kırıkkale'de 12 yıl önce derin dondurucuda bulunan cesetle ilgili 17 şüpheli yakalandı

Kırıkkale ’de derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan erkek cesedine ilişkin soruşturma kapsamında Kırıkkale, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında soruşturma derinleştirildi.

Kriminal incelemelerde, derin dondurucuda 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait cesedin yaklaşık 10 yıldır burada muhafaza edildiği değerlendirildi.

Soruşturma sürecinde 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 kurum ve kuruluşla yazışma yapıldı. Olay yeri ve çevresinde teknik incelemeler yapıldı, şüphelilere ait GSM hatları ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Elde edilen kamera görüntüleri değerlendirilerek araç kiralama şirketleri ve otopark görevlileri dahil çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi alındı.

Elde edilen deliller ve analizler sonucunda cinayete karıştıkları değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.

Belirlenen adreslere bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.