Kırıkkale'de araç içinden silahlı saldırı. 1 yaralı
18.11.2026 16:25
Anadolu Ajansı
Olayın ardından kaçan 4 zanlı, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilden silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi 718. Sokak'ta yürüyen M.M'ye, plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobilin içinden silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralanan M.M, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan B,B, H.B, G.M. ve S.M. ise kullandıkları araçla Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandı.