Kırıkkale'de köpek kavgası nedeniyle silahla vurulan çoban hastanede hayatını kaybetti

Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 Ağustos'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan Emre Sırça, tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada Sırça’yı tabancayla vuran H.K. ve babası İ.K. ile olay sırasında bölgede bulunan A.K. ve B.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve babası İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çalışanları, 13 Ağustos'ta Emre Sırça'nın fabrika önünde hareketsiz yattığını görünce ihbarda bulunmuş, yapılan incelemede tabancayla vurulduğu belirlenen Sırça, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Sırça'nın, Cankurtaran köyünde çobanlık yaptığı öğrenilmişti.