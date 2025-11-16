Kırklareli'nde şehit için mevlit okundu
16.11.2025 11:42
İHA
Şehit Berkay Karaca için Lüleburgaz'daki baba ocağında mevlit okutuldu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için baba ocağında mevlit okundu.
Düzenlenen mevlit programına Kırklareli Valisi ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Vatandaşlar da şehit ailesini yalnız bırakmadı.
Karaca ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşların taziyelerini gözyaşlarıyla kabul etti.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliğine katılan Türk uçaklarına destek için bölgede bulunuyordu. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı 11 Kasım'da düştü.
Millli Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, “Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle uçakta bulunan 20 personel 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır” denildi.
Kargo uçağının düşmesine ilişkin kapsamlı soruşturma sürüyor.
