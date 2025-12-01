Takla atan otomobilden sıyrıklarla kurtuldular
01.12.2025 08:44
İHA
Kırklareli'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. 2 kişi hafif sıyrıklarla yaralı olarak kurtuldu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra bir süre sürüklendi.
Otomobilde bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
