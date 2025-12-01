Takla atan otomobilden sıyrıklarla kurtuldular

Otomobilde bulunan iki kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra bir süre sürüklendi.

