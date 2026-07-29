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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü tutuklandı

29.07.2026 13:39

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü tutuklandı
Anadolu Ajansı

Göçmenlerin bulunduğu araca el konuldu.

AA
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Denetimlerde durdurulan panelvan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, araca el konuldu.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde panelvan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü V.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Nüzhet Somay Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları panelvan araçta yaptıkları kontrolde 9 düzensiz göçmen tespit etti.

 

Gözaltına alınan sürücü V.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

 

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen panelvan araca da el konuldu.

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