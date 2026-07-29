Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Nüzhet Somay Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları panelvan araçta yaptıkları kontrolde 9 düzensiz göçmen tespit etti.

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