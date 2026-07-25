Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
25.07.2026 09:39
"24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır"
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığı olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını belirtti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
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