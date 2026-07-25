Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

Vize Kaymakamlığı olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını belirtti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.