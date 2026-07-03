Kırklareli'nde halk plajında erkek cesedi bulundu

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nin Vize İlçesinde Halk plajında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YASAL UYARI

VIZE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VIZE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.