Kırklareli'nde halk plajında erkek cesedi bulundu
03.07.2026 12:04
Hareketsiz bedeni vatandaşlar farketti.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu
Kırklareli'nin Vize İlçesinde Halk plajında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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