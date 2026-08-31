Kıyıköy'de denize giriş yasağına rağmen suya giren genç boğuldu
31.08.2026 14:44
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize giriş yasağına rağmen suya giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kıyıköy beldesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki B.A., denize giriş yasağı bulunmasına rağmen kardeşiyle birlikte suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin denizde yaptığı çalışmalar sonucunda B.A.'nın cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarılan diğer kardeş ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
B.A.'nın cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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