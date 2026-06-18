Arpa hasadı sürüyor. Biçerdöverin sesini duyar duymaz tarladalar

"BU DÖNEMİ FIRSAT BİLİP HEMEN GELİYORLAR"

Asilbeyli köyünde tarlasını hasat ettiren çiftçi Ender Günay, leyleklerin hasatla birlikte tarlalarda avlandıklarını söyledi.

Leyleklerin kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Günay, "Biçerdöver arpayı biçmeye başladığında tarladaki böcekler ve çekirgeler gün yüzüne çıkıyor. Leylekler de bunu fırsat bilip hemen geliyorlar. Onlar doğal yoldan beslenip nasiplerini arıyor. Hasat boyunca bu güzel manzarayı izlemek bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.