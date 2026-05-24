Elma iç kurdu ve Akdeniz sineğine tuzak
24.05.2026 13:39
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki elma bahçelerinde, tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineği ve elma iç kurduna karşı yerleştirilen feromon tuzaklarının kontrolleri gerçekleştirildi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineği ve elma iç kurduna karşı yerleştirilen feromon tuzaklarının kontrollerini gerçekleştirerek, tuzakların işe yarayıp yaramadığını, etkinlik düzeyi ve zararlı popülasyonları incelenip kayıt altına aldı.
Teknik ekipler, feromon tuzaklarının zararlı böceklerin salgıladığı doğal kimyasal kokuları taklit ederek, hedef böcekleri kendine çeken ve hapseden çevre dostu bir biyolojik mücadele aracı olduğunu hatırlattı.
