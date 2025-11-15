Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil devrildi

İncelemede kaçak göçmen olduğu belirlenen 8 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen 34 HER 439 plakalı otomobilde sıkışarak yaralanan 8 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

YASAL UYARI

KIRKLARELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KIRKLARELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.