Kaçak göçmenleri taşıyan otomobil devrildi
15.11.2025 14:10
DHA
Kırklareli'de kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin şarampole devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Yörükbayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ormanda avlanmaya çıkan avcılar, şarampole devrilen otomobili görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen 34 HER 439 plakalı otomobilde sıkışarak yaralanan 8 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
İncelemede kaçak göçmen olduğu belirlenen 8 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
