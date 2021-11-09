Kırıkareli'de aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırıkareli'de aranan hükümlü İ.G., cezaevinde yatan kardeşini ziyarete geldiğinde yakalandı.

Haberler - Kırklareli Haberleri 09.11.2021 - 15:00

Kırıkareli'de aranan hükümlü, cezaevi ziyaretinde yakalandı

Kapalı Ceza infaz Kurumu'na 'mala zarar verme suçundan' hükümlü kardeşi R.G.'yi dün ziyarete giden İ.G.'nin, girişte görevliler tarafından kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde İ.G.'nin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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