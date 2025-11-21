Kırklareli merkezli suç örgütü operasyonu
21.11.2025 14:35
DHA
Kırklareli merkezli 4 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün üyeleri olarak kendilerini tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.
Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 10 tabanca, 24 fişek, 1 tüfek, 8 bıçak, muşta, kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu ile 10 bin 170 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından salı günü adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan şüpheliler yeniden gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda tutuklu sayısı da 10'a yükseldi.
YASAL UYARI
KIRKLARELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KIRKLARELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.