Kırklareli merkezli suç örgütü operasyonu

Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.