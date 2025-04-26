Kırklareli ve Edirne'de göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı (Kırklareli Haberleri)
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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