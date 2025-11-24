Kırklareli'deki tarım ilacı bayilerine denetim yapıldı
24.11.2025 16:23
İHA
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, bayilerinde denetim gerçekleştirdi.
Vize'de yaptıkları denetimlere, 2019'da yürülüğe giren, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanmasıyla ilgili yönetmelik çerçevesinde, kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışı, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan yapılan satışlar, bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı hususlarında gerekli kontroller yapıldı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, "Vize ilçemizde rutin bitki koruma ürünleri bayileri denetimleri, ilçe müdürlüğümüzün teknik personeli tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
